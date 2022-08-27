Вернувшаяся из Израиля в Россию Пугачёва намерена «наводить порядок»

Пугачёва прокомментировала своё неожиданное возвращение из Израиля в Россию после полугодового отпуска.

В субботу, 27 августа 2022 года, российская эстрадная певица Алла Пугачёва во время шопинга на Тверской улице в центре столицы России ответила на несколько вопросов российских журналистов касательно её возвращения в Москву.

Пугачёва призналась, что вернулась на Родину из Израиля несколько дней назад и планирует «порядок наводить» не только в своей голове, но и в головах россиян. Помимо этого Примадонна рассказала, что её дети Лиза и Гарри и пойдут в российскую школу 1 сентября.