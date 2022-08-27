Дженни Макарти рассказала, что особняк Playboy был похож на католическую школу

Дженни Маккарти говорит, что ее опыт в особняке Playboy отличался от того, что изображено в Secrets of Playboy.

В начале этого года на экраны вышел документальный сериал, в котором прозвучало немало обвинений в адрес покойного основателя Playboy Хью Хеффнера.

Маккарти, которая стала подругой Хеффнера в 1994 году. Отказалась сниматься в этом сериале, хотя ее настойчиво приглашали.

Она говорит, что ей даже предлагали стать продюсером шоу. Но она отказалась из-за отсутствия опыта и несогласия с концепцией.

Маккарти рассказывает, что во время ее пребывания в особняке Хеффнер был женат на Кимберли Конрад. По ее словам, их жизнь была больше похожа на общежитие строгого режима.

Она утверждает, что не было никаких оргий или наркотиков, о которых рассказывали Холли Мэдисон и Бриджит Марквардт.

Маккарти предполагает, что могла просто попасть в особняк в «безопасное» время. Она говорит, что практически не контактировала с Хеффнером.

Другими воспоминаниями поделилась и Кендра Уилкинсон. По мнению Маккарти, каждый воспринимает происходящее по-совему.