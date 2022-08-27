В Лос-Анджелесе ученики подарили любимому учителю машину, потому что он 4 часа добирается на работу
Хулио Кастро – учитель математики в старшей школе для мальчиков YULA в Лос-Анджелесе. Ежедневно он добирается на работу по 4 часа, поскольку у него нет машины.
Кастро встает в 4.30 утра и возвращается домой поздно вечером. Трое его маленьких детей уже спят в это время.
Ученики заметили, с какой тоской их учитель смотрит на машины в интернете, пытаясь найти что-то на ходу за 1500 долларов.
Кастро может пропустить обеденный перерыв, если ему нужно помочь ученику. Он остается после уроков и помогает даже тем, кто не посещает его занятия.
Ученики и их родители опубликовали пост в Instagram и Facebook. Они собрали 30 000 долларов, которых хватило и на автомобиль, и на страховку, и даже на запас бензина.
Таким способом они выразили свою благодарность учителю. Кастро восхищен темно-синей Mazda 2019 года с ее 2,4-литровым двигателем, рядным передним приводом, кожаными сиденьями, стереосистемой Bose, люком на крыше и пробегом всего в 30 000 миль.
31-летний Кастро добавил, что человек никогда не должен делать что-то в надежде на вознаграждение: «Не делайте этого, потому что вы ждете награды. Делайте это, потому что это идет от вашего сердца».
Ученики говорят, что с этой машиной, с этой новой возможностью их учитель найдет все больше и больше способов помочь другим людям вокруг него
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
В Санкт-Петербурге хотят создать кинематографический арт-кластер
Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко
В Лос-Анджелесе ученики подарили любимому учителю машину, потому что он 4 часа добирается на работу
Самолёт НАТО провёл разведку в Чёрном море возле Крымского моста