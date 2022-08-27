Столицами воров в Российской империи были Ростов-папа и Одесса мама

Одна из причин – в теплом климате обоих городов. Воры предпочитали жить на юге. Ростов сначала называли «русским Чикаго» по аналогии с городом гангстеров в США. Но «Ростов-папа» прижилось больше.

В Одессе промышляли известные воры: Сонька Золотая ручка, Мишка-Япончик, Федька Бык. Ростовские воры не любили создавать себе громкие имена.

Зато воровское сообщество Ростова было известно своей изобретательностью и находчивостью. Например, они могли предъявить в конторе Госбанка кучу документов, подтверждающих, что являются членами киногруппы и будут снимать сцену ограбления банка.

На самом деле грабили они по-настоящему. И впоследствии воров-«кинематографистов» так и не удалось найти.

У воров был свой этикет. Когда они попытались снять шубку с актрисы Ростовского ТЮЗа, девушка рассказала, что эта шуба согревала ее с маленьким сыном на фронте, и ее не тронули.

Среди ростовских воров были настоящие виртуозы, которые могли просто похлопать человека по плечу в ресторане, избавив его за секунды от бумажника.

К ворам обращались чекисты, если нужно было установить личность человека, проверить, не шпион ли он. И те охотно помогали, доставая документы из его карманов.

Воры и сегодня любят Одессу и Ростов. Вот только преступления их куда более простые, незатейливые.