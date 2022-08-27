Знаменитую в 1990-х песню Wonderful Life написали от безысходности
Песня Wonderful Life («Замечательная жизнь») британской группы Black была очень популярна в СССР в 1980-х годах. Даже в 1990-х она все еще звучала практически на каждой дискотеке.
Автором песни был Колин Вёрнкоумб, он де являлся единственным членом группы. Композиция быстро оказалась на 8-м месте хит-парада в Великобритании, была популярной по всей Европе.
На самом деле Вёрнкоумб написал свою «Замечательную жизнь» от отчаяния, во время черной полосы в его жизни. А название стало своеобразной самоиронией.
В 1980 году уроженец Ливерпуля создал группу Black, пытаясь повторить успех «Битлз». С 1982 по 1985 годы было записано три сингла - «Human Features», «More there the sun» и «Hey Presto», ни один из них не имел успеха.
Затем вокалист тяжело разводился с женой, заболел его мать, у него возникли серьезные финансовые проблемы, а в довершение он попал в автомобильную аварию.
В состоянии депрессии, музыкант написал Wonderful Life всего за 10 минут. Он не рассчитывал на успех, но нашел 300 фунтов стерлингов на запись песни в студии.
Эти деньги многократно окупились. С Вёрнкоумбом подписала контракт известная студия, он стал хорошо зарабатывать и забыл о бедности.
В 1988 году вышел его альбом Comedy. Его приняли благосклонно, но особого успеха не было. Такая же ситуация повторилась и со следующей пластинкой Black, выпущенной в 1991 году.
Через два года музыкант создал собственный лейбл, записал очередной альбом, и снова без коммерческого успеха.
В итоге он стал записывать сольные альбомы, потом воссоздал группу, но сделать что-то подобное Wonderful Life не удавалось.
В январе 2016 года Колин Вёрнкоумб попал в автокатастрофу, после которой умер, не приходя в сознание.
Опубликовано: Светлана Репина
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