Женщину сняли с рейса Alaska Airlines из-за неподобающей одежды

Рэй Лин Ховард, известная под сценическим псевдонимом Fat Trophy Wife, рассказала, что авиакомпания Alaska Airlines сняла ее с рейса, потому что сотрудники посчитали, что ее наряд не подходит для путешествий.

По словам сотрудников авиакомпании, наряд женщины был слишком откровенным. Видео инцидента было размещено в TikTok и стало вирусным.

Ховард также сняла свое общение с полицией, которая выпроваживала ее с рейса из-за неподобающей одежды.

В видео женщина-пассажир говорит, что на ней был спортивный бюстгальтер и черные леггинсы, но стюардесса попросила ее надеть футболку во время полета.

Тогда Ховард надела розовый укороченный топ с высоким воротом. Однако стюардессу не устроил и этот вариант, поскольку у пассажирки был виден живот.

По словам г-жи Ховард, летный персонал Аляски трижды подходил к ней, чтобы пожаловаться на ее одежду. После этого стюардесса вызвала полицию.

Хотя полицейский согласился с тем, что г-жа Ховард не совершала уголовного преступления, он сказал, что проблема связана с дресс-кодом авиакомпании.

В Alaska Airlines Express News уточняют, что под дресс-кодом понимается опрятный внешний вид. Не допускаются рваная и загрязненная одежда, а также босые ноги.

При этом агенты по обслуживанию клиентов имеют право отказать в поездке из-за неподобающей одежды или внешнего вида.