Крупнейший производитель серверов и компьютеров Dell прекращает работу в России

Dell Technologies Inc. заявила в субботу, что прекратила все операции в России. Все офисы компании в стране были закрыты в середине августа.

Американская компьютерная фирма, жизненно важный поставщик серверов в России, присоединилась к другим компаниям в сворачивании операций из-за ситуации на Украине.

Dell приостановила продажи в Украине и России в феврале, заявив, что будет следить за ситуацией, чтобы определить следующие шаги.

Представитель компании Майк Симьенас сообщил журналистам, что возобновлять работу закрывшихся офисов не планируется.

По его словам, в феврале было принято решение не продавать, не обслуживать и не поддерживать продукцию в России, Беларуси, Донецкой и Луганской областях, в дополнение к уже находящемуся под эмбарго Крыму.

Министерство промышленности России заявило в пятницу, что многим исследователям и инженерам, работающим в Dell в России, уже предложили новые рабочие места.

На этой неделе издание CNews сообщило, что Dell полностью уйдет из России и уволит весь свой местный персонал.

Заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак заявил, что подавляющее большинство специалистов центров исследований и разработок Dell и инженеров службы поддержки в Санкт-Петербурге и Москве уже получили предложения о работе с конкурентной оплатой от российских производителей.