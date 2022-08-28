Крупнейший производитель серверов и компьютеров Dell прекращает работу в России
Dell Technologies Inc. заявила в субботу, что прекратила все операции в России. Все офисы компании в стране были закрыты в середине августа.
Американская компьютерная фирма, жизненно важный поставщик серверов в России, присоединилась к другим компаниям в сворачивании операций из-за ситуации на Украине.
Dell приостановила продажи в Украине и России в феврале, заявив, что будет следить за ситуацией, чтобы определить следующие шаги.
Представитель компании Майк Симьенас сообщил журналистам, что возобновлять работу закрывшихся офисов не планируется.
По его словам, в феврале было принято решение не продавать, не обслуживать и не поддерживать продукцию в России, Беларуси, Донецкой и Луганской областях, в дополнение к уже находящемуся под эмбарго Крыму.
Министерство промышленности России заявило в пятницу, что многим исследователям и инженерам, работающим в Dell в России, уже предложили новые рабочие места.
На этой неделе издание CNews сообщило, что Dell полностью уйдет из России и уволит весь свой местный персонал.
Заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак заявил, что подавляющее большинство специалистов центров исследований и разработок Dell и инженеров службы поддержки в Санкт-Петербурге и Москве уже получили предложения о работе с конкурентной оплатой от российских производителей.
Опубликовано: Светлана Репина
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