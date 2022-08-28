Китай запустил 2 огромных дрона, чтобы вызвать дождь на фоне сильнейшей засухи

Китай развернул два огромных беспилотника, чтобы засеять облака в юго-западной провинции Сычуань, где историческая засуха повлияла на производство гидроэлектроэнергии.

По данным Национального климатического центра, этот шаг был сделан на фоне рекордной жары, которая охватила часть Китая, покрывая почти половину страны.

Ситуация особенно ярко выражена в Сычуани, крупном производителе гидроэлектроэнергии, который снабжает такие города, как Цзянсу и Шанхай.

По данным государственной системы видеонаблюдения, чтобы улучшить ситуацию, два беспилотника, развернутые в четверг, в конечном итоге охватят территорию в провинции Сычуань.

Операция по засеванию облаков будет проводиться до понедельника, поскольку экстремальная погода, которая сохраняется уже более 70 дней, начинает сказываться на промышленной активности и экономическом росте Китая.

С начала августа гидроэлектростанции в провинции Сычуань работают менее чем на 50% от их обычной мощности.

Это привело к отключению электроэнергии в провинции Сычуань, в результате чего автогигант Toyota и поставщик Apple Foxconn приостановили свою деятельность.

Сухая погода также нанесла ущерб урожаю, что заставило Китай конкурировать за экспорт с международных рынков и привело к росту и без того высоких цен на продовольствие.