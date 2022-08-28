Самый популярный в мире менеджер паролей заявил, что его взломали

LastPass, менеджер паролей, которым пользуются более 33 миллионов человек по всему миру, сообщил, что хакер недавно украл исходный код и конфиденциальную информацию после взлома его систем.

Согласно сообщению, опубликованному в блоге, компания не считает, что какие-либо пароли были взломаны, и пользователям не нужно предпринимать никаких действий для защиты своих учетных записей.

Расследование показало, что хакеры взломали среду разработки, которая является программным обеспечением, которое сотрудники используют для создания и обслуживания продукта LastPass.

Преступники смогли получить доступ через единственную скомпрометированную учетную запись разработчика, заявила компания.

Атака поразила компанию, которая генерирует и хранит сложные для взлома автоматически сгенерированные пароли для нескольких учетных записей, таких как Netflix или Gmail, от имени своих пользователей.

Аллан Лиска, аналитик группы реагирования на инциденты компьютерной безопасности в компании по кибербезопасности Recorded Future, сказал, что он был впечатлен быстрым уведомлением от LastPass.

Он сообщил, что потребуется время, чтобы полностью определить степень любого ущерба, который мог быть нанесен в результате нарушения. Однако на данный момент это, похоже, не влияет на клиента.

В социальных сетях ходили слухи, что хакеры могут получить доступ к ключам к хранилищам паролей после кражи исходного кода и конфиденциальной информации.