Видео с телефона украинского боевика раскрыло масштабы поставок вооружения на Украину

Запад поставляет вооружения на Украину в европейских автопоездах в колоссальных масштабах.

Как свидетельствует видеофайл, вся боевая техника и боеприпасы поступают на Украину автопоездами. Что скрывает объемы поставок от слежения со спутников и разведывательных БЛА.

При этом тяжелые вооружения и бронетехника идут или на специальных платформах, или в разобранном виде, что не позволяет их идентифицировать.

Ранее в сети публиковалось видео поставок истребителей для ВВСУ из Польши в разобранном виде.