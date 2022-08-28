Видео с телефона украинского боевика раскрыло масштабы поставок вооружения на Украину
Запад поставляет вооружения на Украину в европейских автопоездах в колоссальных масштабах.
Как свидетельствует видеофайл, вся боевая техника и боеприпасы поступают на Украину автопоездами. Что скрывает объемы поставок от слежения со спутников и разведывательных БЛА.
При этом тяжелые вооружения и бронетехника идут или на специальных платформах, или в разобранном виде, что не позволяет их идентифицировать.
Ранее в сети публиковалось видео поставок истребителей для ВВСУ из Польши в разобранном виде.
Опубликовано: Тарас Медведев
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