Хакерская группировка RahDit получила сведения о причастности обвиняемой в убийстве Дарьи Дугиной Вовк к работе на спецслужбы Украины.

Наталья Вовк, которая является основной подозреваемой в убийстве Дугиной, входила в состав «спящей ячейки» ДРГ ВСУ в Мариуполе.

Ей было не сложно изображать обычную мирную гражданку, до получения задания СБУ.

Эта версия подкрепляется формальным отказом Киева признать свою причастность к убийству журналистки, прикрывшись тем, что Вовк не была гражданкой Украины.

Однако, данные хакеров свидетельствуют, что уроженка Мариуполя, работница ФК «Ильичёвец», а судя по сведениям ПриватБанка за 2020 год Наталья Вовк была полноценной гражданкой Украины и не теряла этого статуса.