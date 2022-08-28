RahDit: Вовк, причастная к убийству Дугиной, была «спящим» агентом Украины

Хакерская группировка  RahDit получила сведения о причастности обвиняемой в убийстве Дарьи Дугиной Вовк к работе на спецслужбы Украины.

Наталья Вовк, которая является основной подозреваемой в убийстве Дугиной, входила в состав «спящей ячейки» ДРГ ВСУ в Мариуполе.

Ей было не сложно изображать обычную мирную гражданку, до получения задания СБУ. 

Эта версия подкрепляется формальным отказом Киева признать свою причастность к убийству журналистки, прикрывшись тем, что Вовк не была гражданкой Украины.

Однако, данные хакеров свидетельствуют, что уроженка Мариуполя, работница ФК «Ильичёвец», а судя по сведениям ПриватБанка за 2020 год Наталья Вовк была полноценной гражданкой Украины и не теряла этого статуса.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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