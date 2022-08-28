Bloomberg: Россия способна  на год остановить экспорт газа в ЕС без ущерба для экономики

Россия способна на год прекратить поставки газа в страны ЕС и это не отразится на ее экономике.

Аналитик британской компании Capital Economics Лайам Пич, который специализируется на России рассказал Bloomberg, что российская экономика способна обойтись без углеводородной иглы.

Пока цены на нефть остаются на нынешнем уровне, профицит счета текущих операций России будет достаточным для ее поддержания, даже если она будет отрезана от основного газового рынка.

Персик считает, что при нынешнем уровне цен на энергоносители РФ сможет получать за продажу газа до 20 млрд долларов в квартал, даже с учетом сокращения поставок.