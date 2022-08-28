В ВГА Запорожья рассказали о разработке плана эвакуации людей при аварии на ЗАЭС

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о готовности властей к любому развитию ситуации на Запорожской АЭС.

Балицкий сообщил, что уже разработан план эвакуации населения в случае повреждения активных элементов на Запорожской АЭС. Чиновник уточнил, что на данный момент канал работает в штатном режиме, его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас Запорожская АЭС работает согласно штатного режима, радиация в норме. Но, зная то, как киевский режим относится к людям, которых называет своими гражданами, мы, конечно, готовы к любому развитию сценария», — рассказал военный губернатор области.



