В ВГА Запорожья рассказали о разработке плана эвакуации людей при аварии на ЗАЭС

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о готовности властей к любому развитию ситуации на Запорожской АЭС.

Балицкий сообщил, что уже разработан план эвакуации населения в случае повреждения активных элементов на Запорожской АЭС. Чиновник уточнил, что на данный момент канал работает в штатном режиме, его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас Запорожская АЭС работает согласно штатного режима, радиация в норме. Но, зная то, как киевский режим относится к людям, которых называет своими гражданами, мы, конечно, готовы к любому развитию сценария», — рассказал военный губернатор области.


 

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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