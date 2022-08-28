Смертность от коронавируса в мире сократилась в 15 раз
Количество смертей у инфицированных коронавирусом, в масштабах планеты, снизилось в 15 раз.
По сведениям главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна смертность от Covid-19 в мире резко сократилась в 2022 году в сравнении с пиковыми моментами пандемии.
Летальные исходы стали регистрироваться на 0,33%, а в наиболее подготовившихся странах и вовсе не более 0,1%.
Опубликовано: Тарас Медведев
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