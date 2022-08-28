Акопов рассказал, верят ли поляки бредовым речам президента Дуды
Напомним, что недавно президент Польши заявил о том, что Киев сможет оккупировать Крым.
Политобозреватель РИА Новости Акопов прокомментировал лживые заявления Анджея Дуды в контексте предвыборной ситуации в Польше.
Общественность на Западе и в той же Польше уже привыкла к тону дезинформационной войны против России и любая информация, которую нельзя проверить из других источников, воспринимается ей, к сожалению, как правда.
Эксперт отметил, что «Крымская платформа» стала рычагом украинского и западного истеблишмента, который может еще больше разжечь конфронтацию с Россией.
Опубликовано: Тарас Медведев
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