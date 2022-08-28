Польша и Чехия защитят воздушное пространство Словакии

Чехия и Польша будут охранять воздушное пространство соседней Словакии, после передачи Украине МиГ-29, сообщило министерство обороны Словакии.

Соглашение о защите воздушного пространства Словакии ВВС Чехии и Польши подписали министр обороны Словакии Ярослав Над вместе со своими чешскими коллегами Яной Черноховой и поляком Мариушем Блащаком.

«Соглашение вступит в силу 1 сентября, когда будут остановлены словацкие истребители МиГ-29», — заявила пресс-секретарь Минобороны Мартина Коваль Какащикова.

Ранее министерство объявило о выводе МиГов из эксплуатации, поскольку их обслуживание стало очень дорогим, а российский персонал постепенно покидает Словакию.

В апреле премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна может отправить МиГ-29 Украине, но никаких подробностей не сообщалось.

14 августа Ярослав Над опроверг сообщения о том, что Словакия уже передала устройства Украине, добавив, что окончательное решение еще не принято.

Чехия и Польша будут охранять воздушное пространство Словакии до тех пор, пока в Словакию не будут поставлены американские истребители F-16 для замены МиГ-29. Их закупка была завершена в 2018 году, а поставка запланирована на 2024 год.