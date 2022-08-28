Военные корабли США проходят через Тайваньский пролив, впервые после визита Пелоси
Военные корабли Соединенных Штатов проплывают через воды в Тайваньском проливе, что является первым случаем после приезда спикера США Нэнси Пелоси.
Это произошло впервые с тех пор, как Китай провел беспрецедентные военные учения в этом водном пути в июле месяце, которыми они хотели показать решимость своих намерений в случае угрозы.
В сообщении в воскресенье, 28 августа, ВМС США заявили, что транзит “этим событием власти показывают приверженность Соединенных Штатов самостоятельному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону”.
Пекин расценил эту поездку как попытку США вмешаться во внутренние дела Китая.
Опубликовано: Силивончик Алина
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