Военные корабли США проходят через Тайваньский пролив, впервые после визита Пелоси

Военные корабли Соединенных Штатов проплывают через воды в Тайваньском проливе, что является первым случаем после приезда спикера США Нэнси Пелоси.

Это произошло впервые с тех пор, как Китай провел беспрецедентные военные учения в этом водном пути в июле месяце, которыми они хотели показать решимость своих намерений в случае угрозы.

В сообщении в воскресенье, 28 августа, ВМС США заявили, что транзит “этим событием власти показывают приверженность Соединенных Штатов самостоятельному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону”.

Пекин расценил эту поездку как попытку США вмешаться во внутренние дела Китая.