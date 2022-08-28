В Нидерландах грузовик въехал на поляну, где люди собрались на пикник, двое погибли

По данным голландской полиции, два человека погибли в субботу и еще несколько получили ранения в деревне недалеко от Роттердама после того, как грузовик свернул с дороги и врезался в группу людей.

Авария произошла вечером в субботу, когда грузовик с испанской регистрацией съехал с дороги в Zuidzijdsedijk, примерно в 30 км к югу от Роттердама.

«Грузовик въехал в группу людей, пришедших на барбекю по соседству», — сообщила полиция Роттердама в своем Twitter-аккаунте.

Полицейский, присутствовавший на месте происшествия, сообщил местному радио Rijnmond, что «по меньшей мере два человека погибли», но полиция все еще находится на месте происшествия, чтобы установить окончательные потери.

На фотографиях, сделанных после аварии, видно, что грузовик принадлежит испанской компании El Mosca. Водитель грузовика, который не пострадал, был задержан и заключен под стражу, сообщает радио NOS.

«Это ужасная авария в маленьком городе. Это ужасно, что есть смертельные случаи», сказал мэр Чарли Аптрут, сообщает бельгийская газета Le Libre.