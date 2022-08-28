Daily Express: США обеспокоена наличием 13 военных баз РФ на Северном полюсе

США намерены усилить свое военное присутствие в Арктическом регионе, но уже опоздали в своих действиях на 8 лет.

Морские и авиабазы в Арктике построенные с 2014 года для ВС России вызвали тревогу у США, в контексте событий на Украине, пишет Daily Express.

Россия в последнее время заметно активизировала патрулирование арктических территорий перехватчиками МиГ-31БМ и бомбардировщиками Ту-22М3, что настораживает США и НАТО.

Североатлантический Альянс и Соединенные Штаты в этой связи намерены увеличить свое присутствие в районе Северного полюса. Шеф НАТО Столтенберг в этой связи проведет встречи с канадским лидером Трюдо.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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