ВС Китая приведены в боевую готовность из-за американских эсминцев
Китайская армия приведена в повышенную боеготовность из-за движения американских эсминцев в Тайваньском проливе.
В воскресенье, 28 августа 20222 года, представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И в официальном пресс-релизе сообщил, что Вооружённые силы КНР в настоящее время находятся в режиме повышенной боевой готовности дабы отразить любую возможную угрозу национальной безопасности.
Старший полковник Ши И пояснил, что данная мера была принята ввиду непрекращающегося перемещения в Тайваньском проливе эскадренных миноносцев Военно-морских сил Соединённых Штатов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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