Николай Азаров не сомневается, что Украина, Беларусь и РФ объединятся

После завершения конфликта для Украины станут необходимыми интеграционные процессы с соседями, считает Азаров.

Бывший премьер Украины считает, что в не такой далекой перспективе для восстановления своего экономического потенциала Украине придется отвернутся от Запада на Восток. Поэтому самыми доступными и отработанными исторически станут соседние рынки.

«Это рынок России, Украины, Казахстана, Белоруссии», заявил эксперт.

Чехия, Польша и Прибалтика не станут помогать Украине восстанавливаться, убежден эксперт, им самим необходимо будет к тому времени налаживать отношения с Россией.