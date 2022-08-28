Николай Азаров не сомневается, что Украина, Беларусь и РФ объединятся
После завершения конфликта для Украины станут необходимыми интеграционные процессы с соседями, считает Азаров.
Бывший премьер Украины считает, что в не такой далекой перспективе для восстановления своего экономического потенциала Украине придется отвернутся от Запада на Восток. Поэтому самыми доступными и отработанными исторически станут соседние рынки.
«Это рынок России, Украины, Казахстана, Белоруссии», заявил эксперт.
Чехия, Польша и Прибалтика не станут помогать Украине восстанавливаться, убежден эксперт, им самим необходимо будет к тому времени налаживать отношения с Россией.
Опубликовано: Тарас Медведев
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