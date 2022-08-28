Николай Азаров не сомневается, что Украина, Беларусь и РФ объединятся

После завершения конфликта для Украины станут необходимыми интеграционные процессы с соседями, считает Азаров.

Бывший премьер Украины считает, что в не такой далекой перспективе для восстановления своего экономического потенциала Украине придется  отвернутся от Запада на Восток. Поэтому самыми доступными и отработанными исторически станут соседние рынки.

«Это рынок России, Украины, Казахстана, Белоруссии», заявил эксперт.

Чехия, Польша и Прибалтика не станут помогать Украине восстанавливаться, убежден эксперт, им самим необходимо будет к тому времени налаживать отношения с Россией.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 