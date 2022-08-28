Россия может на год остановить экспорт газа в Европу без последствий для своей экономики
Британский эксперт оценил перспективу прекращения экспорта российского газа в ЕС для экономики России.
28 августа новостное агентство Bloomberg, со ссылкой на данные британского аналитика Лайама Пича, заявило о том, что приостановка поставок «голубого топлива» из России в страны-участницы Евросоюза длительностью в один год никак не отразится на российской экономике.
Эксперт Пич объяснил, что высокие цены на сжиженный природный газ в Европе позволяют профициту российского бюджета поддерживать текущую экономическую ситуацию в России на протяжении года, невзирая на снижения объёма экспортируемого в страны ЕС газа.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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