Британский эксперт оценил перспективу прекращения экспорта российского газа в ЕС для экономики России.

28 августа новостное агентство Bloomberg, со ссылкой на данные британского аналитика Лайама Пича, заявило о том, что приостановка поставок «голубого топлива» из России в страны-участницы Евросоюза длительностью в один год никак не отразится на российской экономике.

Эксперт Пич объяснил, что высокие цены на сжиженный природный газ в Европе позволяют профициту российского бюджета поддерживать текущую экономическую ситуацию в России на протяжении года, невзирая на снижения объёма экспортируемого в страны ЕС газа.