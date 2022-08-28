Контрабандисты бросили умирать в пустыне Аризоны 4-месячного и 18-месячного младенцев

Сотрудники Таможенно-пограничной службы США (CBP) наткнулись на четырехмесячного и 18-месячного младенцев в пустыне Аризоны. Дети были оставлены контрабандистами, которые бросили их умирать.

Как сообщает NBC News, спасенные дети были найдены в пятницу в пустыне Сонора на юге Аризоны, граничащей с Мексикой. Он подчеркнул, что им грозила верная смерть.

"Я хвалю наших агентов за то, что они быстро отреагировали на этот ужасный инцидент и вообще на каждый случай, когда жизни иммигрантов угрожает опасность", — написал в Твиттере Джон Р. Модлин, глава пограничного патруля в секторе Тусона.

Как он пояснил, когда сотрудники обнаружили младенцев, он сначала не отреагировал. К счастью, они были спасены.

Ранее на этой неделе двое детей погибли при попытках попасть в США из Мексики. В свою очередь, из реки Рио-Гранде был извлечен младенец, который находился в критическом состоянии.

Как сообщает NBC News, трагические инциденты происходят на фоне увеличения числа арестов нелегальных иммигрантов на границе США и Мексики до рекордно высокого уровня в мае.

Министерство внутренней безопасности США заявило на недавнем брифинге в Белом доме, что всего за одну неделю июня было арестовано 240 контрабандистов.