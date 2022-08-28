Латвия разрывает приграничное сотрудничество с Беларусью

Власти Латвии решили расторгнуть соглашение с Беларусью о приграничном сотрудничестве.

Из-за поддержки Минском СВО на Донбассе, Латвия решила приостановить приграничное сотрудничество с Беларусью, решение будет принято в ближайшее время.

Отметим, что договоренности о приграничном сотрудничестве между соседними государствами были подписаны в 1998 году. Соглашение было призвано содействовать трансграничному сообщению.

Не исключено, что в ближайшее врем я примеру своего прибалтийского соседа последует и Литва.