В Конгрессе США потребовали прекратить оказывать финансовую помощь Украине
Американский конгрессмен Дэн Бишоп заявил, что США не должны отправлять «ни единого доллара» для финансирования киевского режима.
28 августа член Конгресса США Дэн Бишоп в своём интервью для американского журнала The American Conservative высказал своё мнение о том, что правительство Соединённых Штатов должно сосредоточиться на проблемах внутри государства, а не финансировать Владимира Зеленского и его соратников.
Бишоп убеждён, что США выделили Украине военной и финансовой помощи гораздо больше, чем европейские страны, что является доказательством того, что политика Байдена в последнюю очередь нацелена на благополучие американцев.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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