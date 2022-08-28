Американский конгрессмен Дэн Бишоп заявил, что США не должны отправлять «ни единого доллара» для финансирования киевского режима.

28 августа член Конгресса США Дэн Бишоп в своём интервью для американского журнала The American Conservative высказал своё мнение о том, что правительство Соединённых Штатов должно сосредоточиться на проблемах внутри государства, а не финансировать Владимира Зеленского и его соратников.

Бишоп убеждён, что США выделили Украине военной и финансовой помощи гораздо больше, чем европейские страны, что является доказательством того, что политика Байдена в последнюю очередь нацелена на благополучие американцев.