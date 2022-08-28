Немецкий кардинал уничтожил список священников, подозреваемых в сексуальных домогательствах

Католическая епархия в немецком Кельне подтвердила, что кардинал Райнер Мария Вельки уничтожил список священников, подозреваемых в сексуальных домогательствах. Данные ксендзов, однако, не были утеряны.

Кельнская епархия подверглась критике за обвинения в сексуальных домогательствах, якобы совершенных ее священнослужителями. Теперь подтверждено, что кардинал Райнер Мария Вельки уничтожил список священников, подозреваемых в преступлениях.

Кёльнская епархия подтвердила, что Вельки сделал это в 2015 году, и что уничтожение произошло якобы из-за защиты персональных данных. Епархия подчеркнула, что никакая информация не была потеряна, поскольку исходные файлы все еще доступны.

Ранее об этом сообщила газета Kölner Stadt-Anzeiger. Согласно информации, предоставленной епархией, Вельки получил электронную таблицу Excel с именами священников, обвиняемых в сексуальных домогательствах в 2015 году, вскоре после вступления в должность в Кельне. В список также включены выплаты, которые были сделаны тем, кто пострадал, в знак признания их страданий.

По данным архиепископии, после вступления в должность Вельки хотел разобраться в ситуации и так попал в список. Сегодня кардинал уже не помнит, какие имена тогда были в списке, утверждают в архиепископии, подчеркивая, что конкретные дела тщательно исследованы специализированными отделами архиепископии и в нескольких экспертных заключениях.

В прошлом году Папа Франциск отправил Вельки в пятимесячный отпуск. Папа обвинил его в "серьезных ошибках", особенно в его коммюнике в связи с отчетом о злоупотреблениях, который Вельки не хотел публиковать. Кардинал возобновил свои обязанности в начале марта. Однако ему пришлось подать заявление об отставке, решение по которому Папа еще не принял.

В середине августа около 50 приходских священников, приходских служащих и других должностных лиц Кёльнской архиепископии дистанцировались от кардинала в специальном заявлении.