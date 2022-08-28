Валерий Меладзе прибыл в Москву и выступил в клубе
Поклонники уже выложили записи его концерта на «Фестике 2022», который проходит на базе дискоклуба «Радуга».
Фестиваль-презентация рассчитан два дня - 27 и 28 августа. Среди участников заявлены Cream Soda, Dequine, Lovanda, Mirele и другие певцы и диджеи. Валерий Меладзе не был назван, но, как следует из видеозаписей зрителей, все же принял в нем участие, сообщает Рамблер.
Какой ему предложили гонорар, неизвестно. Билеты на мероприятие стоили недорого: 2000 рублей за день и 3000 - за два. Кроме музыкальной программы, посетителям также предлагали заглянуть на спортплощадку и выставку картин художников Москвы.
Ранее Валерий Меладзе сделал громкое заявление: он сказал, что оставляет музыкальную карьеру и будет работать инженером. Однако сцену пока не покинул.
Как уточняет издание, некоторое время назад он пел на корпоративе в Санкт-Петербурге, затем выступил перед состоятельными зрителями в Монако. Более того - на 8 марта 2023-го года 57-летний исполнитель запланировал сольный концерт. Стоимость билетов - от 20 до 70 тысяч рублей.
Режиссер Никита Михалков заявил об обмане со стороны певца. В эфире авторской программы «Бесогон ТВ» режиссер отметил, что Меладзе обещал не выступать больше в России, однако запланировал концерт в Барвихе на март будущего года.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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