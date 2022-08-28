«Может, женюсь»: Григорий Лепс зарегистрировал себя на сайте знакомств

После громкого развода певец решил омолодиться и пересадил себе волосы в итальянской клинике. Эксперты считают, что артист сделал также блефаропластику .

60-летний Григорий Лепс заявил, что не может знакомиться с представительницами прекрасного пола, как раньше. Зато открыл для себя общение в Сети, сообщает Космополитен.

После громкого развода певец решил омолодиться. Григорий пересадил себе волосы в итальянской клинике. По мнению экспертов, артист сделал также блефаропластику - чтобы «оживить» лицо.

После перемен во внешности Лепс задумался и о личной жизни, которая перетекла в Сеть.

"Я зарегистрирован на сайте знакомств. Сижу там сутками, знакомлюсь. Интересуют те, что постарше — лет семидесяти. Раньше мог пойти, гульнуть, но с годами это все как бы тухнет" — пояснил Лепс.

Он признался, что с возрастом появляются иные желания и привел в пример неспешные беседы у камина. «Может, еще женюсь. Можно бы еще детей. И девочку, и мальчика хочу", - сказал исполнитель корреспонденту передачи «Ты не поверишь!».

Недавно артист провел время с бывшей женой и детьми на курорте, однако о возвращении певца к Анне речи не идет.