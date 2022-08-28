CNN Turk: Греция выпустила ракету из С-300 по турецкому самолётам-разведчикам
Турция обвинила Грецию в запуске ракет из ЗРК С-300 «Фаворит» по турецким самолётам-разведчикам.
28 августа телеканал CNN Turk, ссылаясь на источник из Министерства национальной обороны Турции, сообщил, что Греция из зенитного ракетного комплекса С-300 «Фаворит» выпустила ракету по турецким самолётам-разведчикам F-16.
Отмечается, что турецкие истребители выполняли разведывательную миссию приблизительно в 3 километрах от острова Родос, когда турецкая сторона выпустила по ним ракету класса «земля-воздух» из ЗРК С-300, который располагался на острове Крит.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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