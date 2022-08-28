Эксперт рассказал что будет, если в России начнется мобилизация

По мнению военного эксперта Норина, в России в случае мобилизации могут начаться массовые протесты.

Военный эксперт Евгений Норин рассказал, что ждет Россию, если будет бъявлена массовая мобилизация.

Он убежден, что Россия не сможет реализовать свое численное преимущество над Украиной. Причины этому, по мнению эксперта в том, что Россия не находится в состоянии войны – идет полицейская операция на Донбассе. Поэтому мобилизация может вызвать массовые протесты.

«Одно дело, когда против СВО выступает 15 тысяч студентов, а если на улицы выйдут 15 тысяч взрослых мужиков, пытающихся уклониться от мобилизации, то это будет уже другой коленкор в плане протеста», — объяснил эксперт.