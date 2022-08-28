Джонсон предрёк британцам умопомрачительные счета за электроэнергию

Подавший в отставку британский премьер Борис Джонсон спрогнозировал тяжёлые времена для жителей Соединённого Королевства.

В воскресенье, 28 августа 2022 года, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который подал в отставку после многочисленных скандалов, заявил, что британцам необходимо быть готовыми к наступлению тяжёлых времён.

Джонсон уверен, что в ближайшие месяцы плата за электроэнергию станет «умопомрачительной» и отметил, что большую часть подданных Соединённого Королевства уже пугают счета за обогрев домов, которую придётся оплачивать с наступлением отопительного сезона.