Норвегия — это истинный детский рай, потому как здесь есть все, чтобы ребенок рос здоровым
До 8-го класса общеобразовательной школы детям не нужно переживать по поводу оценок — их здесь не ставят.
В Норвегии занимаются спортом все без исключения. Детишки с младых ногтей бегают на лыжах, осваивают сноуборд, покоряют горные вершины, борются с течением рек на байдарках, закаляются в ледяной воде фьордов.
Основную часть своего свободного времени детишки проводят на свежем воздухе. Они гуляют даже в том случае, если на улице хозяйничают ветра, скрепят миллиардом снежинок морозы, а ливни, возомнившие себя потомками всемирного потопа, пытаются поглотить сушу.
У нас говорят, что в такую погоду и собаку на улицу не выгонишь, а у норвежцев все сводится к тому, что детей нужно гнать на улицу в любую погоду.
С детсадовской поры у маленьких норвежцев формируются главные ценности — сила, выносливость и целеустремленность. Капризная погода считается таковой только с точки зрения мягкотелых иностранцев.
Обычная для Норвегии картина — дети, гуляющие с воспитателями или учителями среди колосящихся полей, устраивающие пикник на лесной опушке.
При этом безопасность ребенка регламентирует даже количество детей на каждого воспитателя — не более четырех малышей на все время экскурсии.
Опубликовано: Антон Райт
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Норвегия — это истинный детский рай, потому как здесь есть все, чтобы ребенок рос здоровым
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