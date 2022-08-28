Норвегия — это истинный детский рай, потому как здесь есть все, чтобы ребенок рос здоровым

До 8-го класса общеобразовательной школы детям не нужно переживать по поводу оценок — их здесь не ставят.

В Норвегии занимаются спортом все без исключения. Детишки с младых ногтей бегают на лыжах, осваивают сноуборд, покоряют горные вершины, борются с течением рек на байдарках, закаляются в ледяной воде фьордов.



Основную часть своего свободного времени детишки проводят на свежем воздухе. Они гуляют даже в том случае, если на улице хозяйничают ветра, скрепят миллиардом снежинок морозы, а ливни, возомнившие себя потомками всемирного потопа, пытаются поглотить сушу.

У нас говорят, что в такую погоду и собаку на улицу не выгонишь, а у норвежцев все сводится к тому, что детей нужно гнать на улицу в любую погоду.



С детсадовской поры у маленьких норвежцев формируются главные ценности — сила, выносливость и целеустремленность. Капризная погода считается таковой только с точки зрения мягкотелых иностранцев.



Обычная для Норвегии картина — дети, гуляющие с воспитателями или учителями среди колосящихся полей, устраивающие пикник на лесной опушке.

При этом безопасность ребенка регламентирует даже количество детей на каждого воспитателя — не более четырех малышей на все время экскурсии.