Колонна словацкой военной техники пересекла границу с Украиной

Видео с колонной военной техники, пересекающей границу с Украиной, появилось в сети.

Сообщается, что речь идет о поставленных Словакией Украине БМП-1 советского производства, в рамках оказания военной помощи.

В составе воинской колонны движется около 30 бронетранспортеров, среди которых, помимо БМП-1, есть и другая военная техника, пишет Avia.pro.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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