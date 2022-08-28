Колонна словацкой военной техники пересекла границу с Украиной
Видео с колонной военной техники, пересекающей границу с Украиной, появилось в сети.
Сообщается, что речь идет о поставленных Словакией Украине БМП-1 советского производства, в рамках оказания военной помощи.
В составе воинской колонны движется около 30 бронетранспортеров, среди которых, помимо БМП-1, есть и другая военная техника, пишет Avia.pro.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Колонна словацкой военной техники пересекла границу с Украиной
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