Александр Лукашенко: Если Дуда подвинулся мозгами, то польские военные не дураки

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что самолеты ВВС страны Су-24 были модифицированы и могут нести ядерное оружие, сообщает информационное агентство агентство БелТА.

Александр Лукашенко отметил, что дал согласие на модернизацию белорусских боевых самолетов после консультации с президентом России Владимиром Путиным

Беларусь не имеет собственного ядерного оружия. Лукашенко не стал раскрывать подробности того, как такое оружие могло быть передано из Москвы.

Президент Беларуси также говорил о предполагаемой возможной угрозе со стороны Польши. Он добавил, что убежден, что польская армия, в отличие от политиков в Варшаве, понимает, какой может быть реакция Минска. Он также высказался в адрес президента Польши Анджея Дуды. -

"Если Дуда подвинулся мозгами, то военные не дураки, они же понимают, какой может быть ответ. Военные прекрасно понимают: обострять отношения с Беларусью нельзя, потому что это обострение отношений и с Союзным государством с ядерным оружием. Если они начнут создавать проблемы, может быть, и хуже для Беларуси - ответ будет мгновенным", - сказал Лукашенко, которого цитирует БелТА.

Отметим, что Украина, Беларусь и Казахстан, на территории которых находилась часть ядерного оружия СССР, были объявлены безъядерными странами в соответствии с подписанным Лиссабонским протоколом в 1992 г. В 1994–1996 гг. они передали все ядерное оружие Российской Федерации.