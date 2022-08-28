Роберт Левандовски остался без дорогих часов, давая автографы своим фанатам
Нападающий футбольного клуба "Барселона" Роберт Левандовски раздавал автографы своим поклонникам, как это периодически делает. В это время два незнакомца украли у него прямо с руки часы Patek Phillippe стоимостью в 75 тысяч Евро.
Происшествие случилось возле тренировочной базы команды, там футболист остановился, чтобы почувствовать момент славы.
Он немного открыл окно своего автомобиля, собираясь оставить свою роспись на память кому-то из фанатов. В этот момент Левандовски и лишился своих дорогих часов.
Спортсмен погнался за ворами на машине, но в процессе погони попал в ДТП. В дело вмешалась полиция, и неприятный казус был быстро разрешен в пользу владельца часов.
Преступников задержали, часы тоже быстро нашли: они были зарыты в саду, рядом с футбольной базой клуба "Барселона".
Роберт Левандовски благополучно получил дорогой аксессуар обратно, успев при этом к началу тренировки.
Опубликовано: Антон Райт
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