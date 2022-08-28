В Нью-Йорке запретили продажу взбитых сливок во флаконах лицам до 21 года, поскольку это опасно для подростков

Магазинам в Нью-Йорке запрещено продавать взбитые сливки в банках людям младше 21 года. Это прописано в отдельном законе.

Таким способом власти штата пытаются бороться с вдыханием детьми закиси азота. В информационном бюллетене Управления по борьбе с наркотиками США говорится, что ингалянты — это невидимые летучие вещества, содержащиеся в обычных бытовых продуктах, которые производят химические пары.

При вдыхании онивызывают психоактивные или изменяющие сознание эффекты. По данным DEA, примерно каждый пятый молодой человек использовал ингалянты.

Злоупотребление ингалянтами может «вызвать повреждение частей мозга, которые контролируют мышление, движение, зрение и слух.

Закись азота является легальным химическим веществом для законного профессионального использования, но при неправильном использовании оно может быть смертельным.

Сенатор штата Нью-Йорк Джозеф Аддаббо из Квинса заявил, что поддержал закон штата Нью-Йорк после получения жалоб на пустые банки из-под сливок, разбросанные по улицам.

Аддаббо отметил, что молодые люди покупают и вдыхают этот газ, чтобы получить «кайф», потому что они ошибочно полагают, что это «безопасное» вещество.

По его мнению, закон лишит молодежь легкого доступа к этому опасному веществу.