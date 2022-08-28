Папе, пообещавшему выполнять все просьбы дочери, пришлось нарядиться Золушкой

Дэвид и Джо Айток много лет мечтали о ребёнке. Когда десятая процедура ЭКО наконец сработала, будущий отец дал торжественное обещание.

Житель Большого Манчестера (Англия) поклялся, что будет баловать дочку и выполнять все её желания. Теперь Дэвид стремится стать самым добрым и самым лучшим отцом для своей маленькой Инди.

Девочка не растёт излишне избалованной, но иногда обещание выполнять дочкины желания выходит папе боком.

Например, недавно 5-летняя выдумщица пожелала, чтобы папа пошёл на прогулку с ней и собаками, нарядившись в нарядное платье Золушки.

Пришлось Дэвиду примерять совершенно новый и непривычный образ.

Он, конечно, был доволен тем, как радовалась дочка, но всё-таки смущался — особенно после того, как к нему на улице начали подходить детишки, спрашивающие, почему дядя одет как Золушка.

Зато взрослые соседи аплодировали отцу семейства, заявив, что милое чудачество наверняка надолго запомнится его дочке.