Папе, пообещавшему выполнять все просьбы дочери, пришлось нарядиться Золушкой
Дэвид и Джо Айток много лет мечтали о ребёнке. Когда десятая процедура ЭКО наконец сработала, будущий отец дал торжественное обещание.
Житель Большого Манчестера (Англия) поклялся, что будет баловать дочку и выполнять все её желания. Теперь Дэвид стремится стать самым добрым и самым лучшим отцом для своей маленькой Инди.
Девочка не растёт излишне избалованной, но иногда обещание выполнять дочкины желания выходит папе боком.
Например, недавно 5-летняя выдумщица пожелала, чтобы папа пошёл на прогулку с ней и собаками, нарядившись в нарядное платье Золушки.
Пришлось Дэвиду примерять совершенно новый и непривычный образ.
Он, конечно, был доволен тем, как радовалась дочка, но всё-таки смущался — особенно после того, как к нему на улице начали подходить детишки, спрашивающие, почему дядя одет как Золушка.
Зато взрослые соседи аплодировали отцу семейства, заявив, что милое чудачество наверняка надолго запомнится его дочке.
Опубликовано: Антон Райт
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