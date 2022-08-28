Модницам мира из модного дома «Balenciaga» предложили вставить в уши дорогостоящие шнурки для обуви

Роскошный модный дом «Balenciaga» известен своими эпатажными дизайнами, которые раз за разом заставляют людей испытывать недоумение.

Очередная новинка удивила модниц, но только не в положительном смысле.

Дело в том, что дизайнерские серьги, предложенные вниманию покупательниц, по сути представляют собой обувные шнурки.

Возникает вопрос — не проще ли сделать такой аксессуар самостоятельно?

Тем более, что самодельные серёжки обойдутся куда дешевле, ведь за оригинальный аксессуар от «Balenciaga» придётся раскошелиться на 261 доллар.