Модницам мира из модного дома «Balenciaga» предложили вставить в уши дорогостоящие шнурки для обуви
Роскошный модный дом «Balenciaga» известен своими эпатажными дизайнами, которые раз за разом заставляют людей испытывать недоумение.
Очередная новинка удивила модниц, но только не в положительном смысле.
Дело в том, что дизайнерские серьги, предложенные вниманию покупательниц, по сути представляют собой обувные шнурки.
Возникает вопрос — не проще ли сделать такой аксессуар самостоятельно?
Тем более, что самодельные серёжки обойдутся куда дешевле, ведь за оригинальный аксессуар от «Balenciaga» придётся раскошелиться на 261 доллар.
Опубликовано: Антон Райт
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
Минимум 23 человека убиты и 140 получили ранения в ходе вооруженных столкновений в столице Ливии
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины
Сбывшиеся пророчества Льва Троцкого о будущем России
Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко