Китай привел войска в полную боевую готовность из-за приближения крейсеров ВМС США

Войска Китая приведены в состояние боевой готовности из-за приближения кораблей ВМС США.

Вооруженные силы Китайской Народной Республики были приведены в состояние боевой готовности.

Это сделано по причины приближения к острову Тайвань боевых кораблей Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки.

"ВС КНР приведены в боевую готовность, чтобы пресечь провокации после прохода крейсеров США по Тайваньскому проливу", - сообщили в Минобороны Китая.

Напомним, что два американских боевых судна проходят через Тайваньский пролив в близи китайских территориальных вод.