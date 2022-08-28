Китай привел войска в полную боевую готовность из-за приближения крейсеров ВМС США
Войска Китая приведены в состояние боевой готовности из-за приближения кораблей ВМС США.
Вооруженные силы Китайской Народной Республики были приведены в состояние боевой готовности.
Это сделано по причины приближения к острову Тайвань боевых кораблей Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки.
"ВС КНР приведены в боевую готовность, чтобы пресечь провокации после прохода крейсеров США по Тайваньскому проливу", - сообщили в Минобороны Китая.
Напомним, что два американских боевых судна проходят через Тайваньский пролив в близи китайских территориальных вод.
Опубликовано: Николай Скира
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