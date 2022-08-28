Основатель Unlimited Health Institute назвал тайные признаки обезвоживания

Обезвоживание негативно влияет на состояние здоровья и работоспособность. Основатель Unlimited Health Institute Тамика Генри назвал признаки, которые не связаны с жаждой, но могут указывать на обезвоживание.

Первый признак – неприятный запах изо рта. Когда воды в организме недостаточно, производство слюны снижается, она уже не может оказывать антибактериального действия и уничтожать вредные микроорганизмы.

На обезвоживание может указывать чувство голода. Таким способом организм может давать понять, что обезвожен. В таком случае если выпить стакан воды, через 15 минут голод проходит.

При обезвоживании часто появляется головная боль. Это связано с вытеснением жидкости из мозга, стимуляцией мозговых оболочек и воздействием на болевые рецепторы.

Обезвоживание вызывает проблемы с концентрацией внимания, неспособность сосредоточиться, нарушение зрительных и двигательных функций.

Признаком обезвоживания могут быть и запоры. Вода необходима для нормальной работы кишечника и процесса пищеварения.

Плохое настроение также бывает следствием обезвоживания из-за особого неврологического эффекта.

При недостатке воды в организме наблюдается снижение эластичности кожи, ее сухость. При этом стоит учитывать, что у каждого человека своя потребность в жидкости.