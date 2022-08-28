Ученые научились по слюне диагностировать склонность к суициду

В исследовании участвовали 47 студентов, у которых были недавние суицидальные мысли, и 325 - без оных.

Микробиологи университета Флориды сравнили наличие бактерий в слюне обычных студентов и студентов с суицидальными мыслями. Итоги их исследований были опубликованы в журнале Scientific Reports, сообщает Газета.ру.

В исследовании участвовали 47 студентов, у которых были недавние суицидальные мысли, и 325 - без оных. Эти студенты тоже заполнили анкеты о состоянии здоровья, которые используют для выявления признаков депрессии.

В результате ученые установили: у студентов с суицидальными мыслями уровень бактерий, которые связаны с воспалительными заболеваниями десен и полости рта, был более высоким.

Также выяснилось: у этих студентов более низкий уровень бактерий Alloprevotella rava, производящих органическую кислоту, которая важна для нормальной работы мозга.

«Мы надеемся, что в конечном счете направление исследований на основе микробиома человека поможет предсказать суицидальные мысли. И послужит основой для лечения для людей, которые находятся в группе риска», – заявили исследователи.