Ученые научились по слюне диагностировать склонность к суициду
В исследовании участвовали 47 студентов, у которых были недавние суицидальные мысли, и 325 - без оных.
Микробиологи университета Флориды сравнили наличие бактерий в слюне обычных студентов и студентов с суицидальными мыслями. Итоги их исследований были опубликованы в журнале Scientific Reports, сообщает Газета.ру.
В исследовании участвовали 47 студентов, у которых были недавние суицидальные мысли, и 325 - без оных. Эти студенты тоже заполнили анкеты о состоянии здоровья, которые используют для выявления признаков депрессии.
В результате ученые установили: у студентов с суицидальными мыслями уровень бактерий, которые связаны с воспалительными заболеваниями десен и полости рта, был более высоким.
Также выяснилось: у этих студентов более низкий уровень бактерий Alloprevotella rava, производящих органическую кислоту, которая важна для нормальной работы мозга.
«Мы надеемся, что в конечном счете направление исследований на основе микробиома человека поможет предсказать суицидальные мысли. И послужит основой для лечения для людей, которые находятся в группе риска», – заявили исследователи.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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