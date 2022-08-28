ИноСМИ: Путин сделал огромную ставку и выиграет пари с разобщенным Западом
Путин рассчитывает поглотить Украину и сделал огромную ставку на свой расчет, что НАТО не вмешается в эту игру.
Путин, как опытный игрок, пользуется разобщенностью визуально сплоченного Запада.
Он всегда умело пользовался его просчетами, как в случае с Сирией, провалами США в Ираке и Афганистане. Сейчас активно использует изгнание Франции и Германии из африканских стран.
Воля Путина к достижению своих целей оказалась на порядок выше, чем воля Запада к сопротивлению, отмечает издание.
Опубликовано: Тарас Медведев
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