ИноСМИ: Путин сделал огромную ставку и выиграет пари с разобщенным Западом

Путин рассчитывает поглотить Украину и сделал огромную ставку на свой расчет, что НАТО не вмешается в эту игру.

Путин, как опытный игрок, пользуется разобщенностью визуально сплоченного Запада.

Он всегда умело пользовался его просчетами, как в случае с Сирией, провалами США в Ираке и Афганистане. Сейчас активно использует изгнание Франции и Германии из африканских стран.

Воля Путина к достижению своих целей оказалась на порядок выше, чем воля Запада к сопротивлению, отмечает издание.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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