Два крейсера ВМС США вошли в Тайваньский пролив, Китай экстренно повысил боеготовность

Два корабля ВМС США находятся в международных водах Тайваньского пролива, сообщает агентство Reuters. Правительство Китая привело войска в боевую готовность.

Это первая подобная операция после обострения напряженности в отношениях с Китаем после визита президента Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

В последние годы американские военные корабли, а иногда и корабли союзных стран, таких как Великобритания и Канада, регулярно проходили через Тайваньский пролив, вызывая гнев Пекина.

Китай, который считает Тайвань твоей территорией, несмотря на визит Нэнси Пелоси в начале августа, начал военные учения вблизи острова. Поездка привела в ярость Пекин, который расценил ее как попытку США вмешаться во внутренние дела Китая.

Неделю спустя на остров поехала группа из пяти других американских законодателей, а китайские военные в ответ провели новые учения недалеко от Тайваня.

Официальные лица США анонимно объявили в субботу, 27 августа, что крейсеры ВМС США Chancellorsville и Antietam проводят операцию, которая все еще продолжается, сообщает Reuters.

Такие операции обычно занимают от 8 до 12 часов и находятся под пристальным наблюдением китайских военных.

Узкий Тайваньский пролив был частым источником военной напряженности с тех пор, как побежденное правительство Китайской Республики бежало на Тайвань в 1949 году.