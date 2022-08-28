Во французских супермаркетах образовался дефицит печенья

Причина на этот раз никак не связана с Украиной, Германию и Францию уже не первый месяц лихорадит из-за запрета продаж ряда видов кондитерки по причине салмонеллы.

Предупрежденный поставщиком о возможном присутствии сальмонеллы, гигант Mondelez решил закрыть несколько производственных площадок.

Большинство популярных в ЕС брендов печенья производятся гигантом Mondelez , который только что закрыл три площадки (некоторые производственные подразделения закрыты полностью, другие частично), по словам специалиста по дистрибуции Оливье Довера. Причина этой остановки - капитальная чистка, после того как поставщик предупредил о возможном наличии сальмонеллы, объясняет эксперт, которому удалось связаться с компанией.

О риске для здоровья сообщил швейцарский Barry Callebaut, поставщик какао для кондитерской отрасли.

Официально продаваемые продукты не представляют никакой опасности, и Mondelez не планирует отзыв и не сообщал о каких-либо инструкциях или предупреждениях. Таким образом, большая чистка станет предупредительной мерой Mondelez, чтобы избежать скандала с заражением, подобного тому, который произошел с Kinder de Ferrero.

Замедление или даже остановка производства на нескольких площадках вызывает вопросы, отмечает Оливье Довер: «Это несколько радикальная мера при простом подозрении. Тем более что поставщик возобновил производство. Кроме того, рассматриваемые заводы, которые были закрыты с начала июля, похоже, не имеют запланированной даты открытия в ближайшем будущем».

Этого достаточно, чтобы французы могли опасаться, что в ближайшие месяцы многие товары исчезнут со склада.

«Очевидно, что проблемы с поставками будут как минимум до конца года», — предупреждает специалист по дистрибуции. Потому что даже в случае предстоящего перезапуска будет задержка до того, как продукция попадет к потребителю.

Это подозрение на заражение сальмонеллой в Mondelez не первое. В последние месяцы разразилось несколько подобных скандалов в области здравоохранения.

Тенденция, которая не удивляет Оливье Доверса: « Вся отрасль настолько сосредоточена на снижении затрат, что система безопасности становится менее надежной», — отмечает он. Он отмечает, что это общая проблема всего сектора, включая потребителей, которые часто предпочитают самые экономичные продукты.