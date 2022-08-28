Конгрессмен Бишоп заявил, что США не должны отправлять Украине «ни единого доллара»
The American Conservative публикует интервью конгрессмена республиканца Дена Бишопа, в котором он сделал выводы из сложившейся ситуации.
Напомним, Джо Байден добился разрешения Конгресса на выделение 3 млрд долларов для оказания военной помощи Украине. Однако, не все американцы с ним солидарны и общую позицию выразил Бишоп.
«Мы не должны отправлять Украине ни единого доллара, не говоря уже о трех миллиардах. Мы уже потратили гораздо больше того, что готов потратить любой наш европейский союзник, но при этом мы не можем собрать и малой толики этих средств на обеспечение безопасности собственной границы», — подчеркнул Бишоп.
Политику действующего президента демократа Бишоп охарактеризовал, как «Америка в последнюю очередь», и призвал прекратить бесполезное финансовое донорство Киева.
Опубликовано: Тарас Медведев
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