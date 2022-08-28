Конгрессмен Бишоп заявил, что США не должны отправлять Украине «ни единого доллара»

The American Conservative публикует интервью конгрессмена республиканца Дена Бишопа, в котором он сделал выводы из сложившейся ситуации.

Напомним, Джо Байден добился разрешения Конгресса на выделение 3 млрд долларов для оказания военной помощи Украине. Однако, не все американцы с ним солидарны и общую позицию выразил Бишоп.

«Мы не должны отправлять Украине ни единого доллара, не говоря уже о трех миллиардах. Мы уже потратили гораздо больше того, что готов потратить любой наш европейский союзник, но при этом мы не можем собрать и малой толики этих средств на обеспечение безопасности собственной границы», — подчеркнул Бишоп.

Политику действующего президента демократа Бишоп охарактеризовал, как «Америка в последнюю очередь», и призвал прекратить бесполезное финансовое донорство Киева.