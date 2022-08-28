На концерте Клавы Коки прямо на сцене подрались ее поклонники
Инцидент произошел в городе Прокопьевске Кемеровской области, певица не растерялась и сняла все это на видео.
Неприятный инцидент произошел во время концерта певицы Клавы Коки в Прокопьевске Кемеровской области, сообщает Рамблер.
Двое молодых парней смогли пробраться на сцену и прямо на месте начали выяснять отношения с танцорами и музыкантами.
Хулиганов удалось успокоить и увести со сцены.
Примечательно, что исполнительницу этот казус не огорчил. Клава успела снять это все на видео и выложила ролик в Телеграм-канале.
Девушка наложила на видео с дракой музыку из кинофильма «Смертельная битва» и сообщила, что считает "этот видос" лучшим с ее концертов.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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