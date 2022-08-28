На концерте Клавы Коки прямо на сцене подрались ее поклонники

Инцидент произошел в городе Прокопьевске Кемеровской области, певица не растерялась и сняла все это на видео.

Неприятный инцидент произошел во время концерта певицы Клавы Коки в Прокопьевске Кемеровской области, сообщает Рамблер.

Двое молодых парней смогли пробраться на сцену и прямо на месте начали выяснять отношения с танцорами и музыкантами.

Хулиганов удалось успокоить и увести со сцены.

Примечательно, что исполнительницу этот казус не огорчил. Клава успела снять это все на видео и выложила ролик в Телеграм-канале.

Девушка наложила на видео с дракой музыку из кинофильма «Смертельная битва» и сообщила, что считает "этот видос" лучшим с ее концертов.