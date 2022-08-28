Байдена обвинили в крупнейшем провале нацбезопасности США
Член Конгресса США Мэри Миллер в своем Twitter-аккаунте заявила, что лидерство Джо Байдена является «крупнейшим провалом национальной безопасности» в истории страны.
В частности, конгрессвуман обвиняет президента Штатов в плохо организованном выводе американских войск из Афганистана, в результате которого погибли 13 военных армии США.
Кроме того:
Бывшую жену бельгийского педофила и серийного убийцы Марка Дютру выпустили из-под стражи.
Еще 10 лет назад Мишель Мартен получила возможность условно-досрочного освобождения.
Этот факт вызвал широкий общественный резонанс, но последнее снятие ограничений с соучастницы страшных преступлений прошло практически незамеченным среди жителей Бельгии.
Опубликовано: Антон Райт
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