Член Конгресса США Мэри Миллер в своем Twitter-аккаунте заявила, что лидерство Джо Байдена является «крупнейшим провалом национальной безопасности» в истории страны.

В частности, конгрессвуман обвиняет президента Штатов в плохо организованном выводе американских войск из Афганистана, в результате которого погибли 13 военных армии США.

Кроме того:

Бывшую жену бельгийского педофила и серийного убийцы Марка Дютру выпустили из-под стражи.

Еще 10 лет назад Мишель Мартен получила возможность условно-досрочного освобождения.

Этот факт вызвал широкий общественный резонанс, но последнее снятие ограничений с соучастницы страшных преступлений прошло практически незамеченным среди жителей Бельгии.