Поризкова позирует обнаженной в Instagram: Бывшая супермодель выступает за объективацию наших тел
57-летняя Паулина Поризкова исследует разницу между объективацией и празднованием, когда речь заходит о наших телах.
Шведская модель и актриса опубликовала обнаженную фотографию в Instagram в пятницу, 26 августа, задаваясь вопросом, какое описание лучше всего подходит для начала увесистой подписи как "небольшая пища для размышлений на выходные".
Ее подписчики быстро присоединились к ней. "Спасибо, Паулина. Я праздную вместе с вами! Я хочу свою силу ", - прокомментировал один из них, и многие разделили подобные чувства.
Поризкова и в прошлом выступала за позитив тела; недавно она дала ответ пластическому хирургу, который, как сообщается, указал все, что ей нужно было исправить с ее лицом.
Опубликовано: Антон Райт
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