Поризкова позирует обнаженной в Instagram: Бывшая супермодель выступает за объективацию наших тел

57-летняя Паулина Поризкова исследует разницу между объективацией и празднованием, когда речь заходит о наших телах.

Шведская модель и актриса опубликовала обнаженную фотографию в Instagram в пятницу, 26 августа, задаваясь вопросом, какое описание лучше всего подходит для начала увесистой подписи как "небольшая пища для размышлений на выходные".

Ее подписчики быстро присоединились к ней. "Спасибо, Паулина. Я праздную вместе с вами! Я хочу свою силу ", - прокомментировал один из них, и многие разделили подобные чувства.

Поризкова и в прошлом выступала за позитив тела; недавно она дала ответ пластическому хирургу, который, как сообщается, указал все, что ей нужно было исправить с ее лицом.