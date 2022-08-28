Bloomberg: Города рядом с украинской атомной станцией подверглись обстрелу

Сильный обстрел в течение ночи оставил часть Никополя без электричества, сообщил Валентин Резниченко, губернатор Днепропетровской области.

Российские войска взяли под контроль Запорожскую атомную электростанцию вскоре после начала войны и удерживают прилегающую территорию вдоль левого берега широкой реки. Украина контролирует правый берег, включая города Никополь и Марганец, каждый из которых находится примерно в 10 километрах (шести милях) от завода.

По словам Евгения Евтушенко, главы администрации района, в который входит город с населением около 45 000 человек, ракетными ударами было повреждено около десятка жилых домов в Марганце.

Город Запорожье, расположенный примерно в 40 километрах (25 милях) вверх по реке от атомной станции, также подвергся обстрелу ночью, в результате чего были ранены два человека, сообщил член городского совета Анатолий Куртев.

Власти на прошлой неделе начали раздавать таблетки йода жителям, которые живут рядом с Запорожским заводом, на случай радиационного облучения, которое может вызвать проблемы со здоровьем.