Энергоатом опубликовал карту зараженных территорий в случае аварии на ЗАЭС

Потенциальную угрозу представляют хранилища ядерных отходов, которые в случае нарушения режима охлаждения могут существенно усложнить радиационную обстановку в регионе.

Украинский «Энергоатом» сообщил, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на Запорожской АЭС в соответствии с розой ветров на понедельник, 29 августа 2022 года, накроет часть юга Украины и юго-западные регионы России.

Отметим, что по последним данным Минобороны России ЗАЭС дважды атаковали в течение дня воскресенья.  Повреждена трубопроводная система. По оценке местных властей радиационный фон находится в норме.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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