Энергоатом опубликовал карту зараженных территорий в случае аварии на ЗАЭС
Потенциальную угрозу представляют хранилища ядерных отходов, которые в случае нарушения режима охлаждения могут существенно усложнить радиационную обстановку в регионе.
Украинский «Энергоатом» сообщил, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на Запорожской АЭС в соответствии с розой ветров на понедельник, 29 августа 2022 года, накроет часть юга Украины и юго-западные регионы России.
Отметим, что по последним данным Минобороны России ЗАЭС дважды атаковали в течение дня воскресенья. Повреждена трубопроводная система. По оценке местных властей радиационный фон находится в норме.
Опубликовано: Тарас Медведев
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